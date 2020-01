Most megteheted!

Múlt héten befejeződött Jeff Goldblum National Geographic-os ismeretterjesztő sorozatának, a The World According To Jeff Goldlbumnak az első évada, a finálé pedig az ékszerészetről szólt. Ennek kapcsán Goldblum felpróbált egy arany műfogsort, legnagyobb örömünkre, ugyanis így megoszthatjuk ezt a fotót róla:

Nem számítottunk rá, hogy fogjuk Goldblumot grillzzel látni, de ez is megvolt már 2020-ban.

Kiemelt kép: RB/Bauer-Griffin/GC Images