Joaquin Phoenix-et is letartóztatták Jane Fonda klímatüntetésén

Washingtonban már tizennegyedik hete tüntetnek a kormány klímaügyi intézkedései ellen Jane Fonda vezetésével az Amerikai Legfelsőbb Bíróság épülete előtt. A színésznőt már többször is letartóztatták a tüntetések kezdete óta.

A tegnapi tüntetésen 147 embert tartóztattak le tiltott gyülekezés miatt, erősítette meg a CNN-nek a rendőrség, köztük volt a frissen Golden Globe-ot nyert Joaquin Phoenix és Martin Sheen is, mindketten beszédet tartottak a helyszínen.

Listen to this incredible speech from OUR President, Martin Sheen #FireDrillFriday 🔥 pic.twitter.com/Z7HxNkovR8

