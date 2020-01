Dér Heni: A helyemben ti már mély depresszióban ülnétek otthon

Elég sokan betámadták, miután egyetértett Schobert Norbival.

A fél országot megmozgatta Schobert Norbi nőgyalázó-testszégyenítő videója, aminek kapcsán a celebek is kifakadtak. Egyedül Dér Heni volt az, aki a fitneszguruval értett egyet. Emiatt persze őt is megzáporozták a negatív kommentek, amikre most az énekesnő reagált a közösségi oldalán.

Érdekesek vagytok ti emberek!! Csak egy véleményt írtam pár nappal ezelőtt egy témában és máris mindenki sértődötten magára vette!!

– kezdte Dér Heni.

Akkor olvassátok vissza az “építő” hozzászólásokat, a helyemben ti már mély depresszióban ülnétek otthon és utálnátok magatokat!! Azt mondjátok, miért gondolom jó nőnek magam, néztem-e tükörbe?? Pontosan tudom, mit kaptam fentről, abból igyekszem a maximumot kihozni…. Ha szétműtöttem volna magam, azért lennék szerintetek gáz, így hogy nem ért hozzám szike, meg zsákot kellene húzni a fejemre!!

Na most figyeljetek: senkire ne hallgassatok!! Én már sokszor leírtam, hogy pl. nincs 800 cm3-s mellem, de nem zavar, még ha titeket mégis.. Titeket az is zavarna, ha szét lennék plasztikázva!! Kisiskolában szoktak ennyit gonoszkodni!! Egyszerűen próbáld meg magadból kihozni a maximumot!! Nekem ez a max, és örülök, mert tudom, hogy tettem érte… nem zavar, ha ezek után ekéztek a külsőmmel, ha ti is akik fi..ztok, elégedettek lennétek magatokkal nem találna be a véleményem egyeseknél és én nem is olyan stílusban tettem ezt, mint itt egyesek..

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dér Heni (@heni_der_official) által megosztott bejegyzés, Jan 22., 2020, időpont: 7:22 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@heni_der_official