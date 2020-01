Megxit: Meghan és Harry nem használják többé királyi fenségi titulusaikat

A lap azt írja, a pár azt tervezi, visszafizetnek 2,4 millió font, azaz átváltva 946 millió forint adófizetői pénzt is, amit a Frogmore Cottage felújítására költöttek és a jövőben az lesz az otthonuk, ha az Egyesült Királyságban tartózkodnak. Sussex hercege és a sussexi hercegné közpénzt sem kap ezután hercegi kötelességeikért. A döntés idén tavasztól lép életbe.

Arról, hogy hogyan jutottunk idáig, itt írtunk bővebben.

A pár Instagram-oldalán megjelent a királynő közleménye, aki így fogalmazott:

Több hónapnyi beszélgetés és a friss fejlemények tükrében örömmel jelentem be, hogy egy konstruktív és támogató módot találtunk az unokám és családjára számára. Harry, Meghan és Archie Harrison mindig is a család szeretett tagjai lesznek. Elfogadom a független élet iránti kívánságukat, amit javarészt az okozott, hogy az elmúlt két évben nagyító alatt élték az életüket. Szeretném megköszönni odaadó munkájukat, amit nemcsak az országban, de az egész Nemzetközösségben és még azon is túl végeztek, arra pedig különösen büszke vagyok, hogy Meghan milyen gyorsan vált a királyi család tagjává. Az egész család azt reméli a mai megállapodás után, hogy ezzel elkezdhetik építeni az új boldog és békés életüket.