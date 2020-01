Az egykori first lady, Michelle Obama január 17-én ünnepli a születésnapját, 2020-ban az 56.-at. Férje, Barack Obama pedig a világ tudtára adta ezt néhány összebújós közös fotó kíséretében.

– üzente az USA korábbi elnöke.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj

— Barack Obama (@BarackObama) 2020. január 17.