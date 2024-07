Hamarosan érkezik a Sims 4 legújabb kiegészítője, amiben poliamori kapcsolatokat létesíthetnek a játékosok

Július 25-én érkezik az EA Games vállalat legújabb frissítése a Sims 4 nevű játékhoz, amelyben a simek egyszerre több partnerrel is létesíthetnek romantikus kapcsolatot anélkül, hogy féltékenységi jelenetektől kellene tartaniuk – írja a New York Post.

A 2014-ben megjelent életszimulációs videójáték már évekkel ezelőtt meglépte, hogy a karakterek szabadon kiválaszthassák szexuális identitásukat, illetve különböző nem hivatalos kiegészítők letöltésével gyakorlatilag pornós játékként is lehetett használni a Sims-et. A hamarosan megjelenő, Lovestruck névre keresztelt kiegészítő csomagban Ciudad Enamoradát, tehát a szerelem városát fedezhetik fel a simek egy romantikus kirándulás alkalmával, valamint a Cupido Corner nevű társkereső alkalmazás segítségével találhatnak új partnereket maguknak. A kiegészítő telepítésével nem válik mindenki azonnal szabadelvűvé – a játékosok állíthatják be karaktereik kapcsolati preferenciáit, illetve azt, hogy mennyire féltékeny típusúak, milyen fokú exkluzivitásra vágynak, és hogy miként képesek kötődni egymáshoz.Változatlanul lehet majd játszani monogám simekkel, de élhetnek poliamor családokban, tehát akár több partnerük is lehet egyszerre úgy, hogy az nem befolyásolja a másokkal való viszonyaikat. Ha elégedettek a magánéletükkel, akár párkapcsolati tanácsadókká is válhatnak, valamint kapcsolataikban többféle dinamika szerint működhetnek, az egészségestől egészen a kiszámíthatatlan és feszültségekkel teliig.