Orbán: Putyin egy fegyverszünet kiindulási alapjaként két dokumentumot jelölt meg

Egy Charles Michelnek, az Európai Tanács vezetőjének írt levelében számolt be Vlagyimir Putyinnak a háborúhoz kapcsolódó álláspontjáról Orbán Viktor, írja a hvg.hu a Nasztojascseje Vremja alapján, egy uniós diplomatától származó levélre hivatkozva.

A magyar miniszterelnök a levélben többek közt arról írt, hogy sem Kijevben, sem Moszkvában nem az Európai Unió nevében tárgyalt, csak „kíváncsi volt a háborúzó felek álláspontjára”.

Orbán szerint az orosz vezetés hisz abban, hogy az idő nekik és nem az ukránoknak dolgozik.

Továbbá azt is írta, hogy Putyint meglepte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította az ideiglenes tűzszünetet.

A levél szerint az oroszok és az ukránok csak olyan béketárgyalásokban vennének részt, ahol a másik fél is jelen van. Orbán arról is írt, hogy Putyin egy esetleges fegyverszünet vagy béketárgyalás kiindulási alapjaként két dokumentumot jelölt meg. Az első a 2022-es isztambuli egyezménytervezet, amelyik tartós semlegességet írt volna elő Ukrajna számára, ugyanakkor biztonsági garanciákat is kínált mellé. A másik fontos dokumentum a Kína és Brazília által az ukrán válság rendezésére összeállított terv, amelyet az oroszok egyelőre mérlegelnek.

Orbán végül arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Uniónak saját békekezdeményezést kellene indítania, mivel Amerikában jelenleg mindenkit a választások kötnek le.