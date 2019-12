Megszámoltuk: 23 magyar celebgyerek született 2019-ben

Az első 2019-es celebbaba Kiss Ramóna és a kézilabdás Lékai Máté kisfia volt, aki a Noé nevet kapta és most már meccsekre jár a szüleivel.

A hónap végén megérkezett még egy volt Barátok közt-ös színésznő gyereke. Szabó Kitti, aki három évig alakította Bartha Zsolt lányát, Lindát, szintén fiút szült. Őt Félixnek keresztelték. Februárban Ambrus Attila is szülővé vált, 51 évet várt arra, hogy apa legyen. Kislányát, Ambrus Annát nem sűrűn mutogatja, de a baba február 12-i érkezéséről azért beszámolt a közösségi oldalán.

Márciusban aztán Szabó Győző és Rezes Judit, valamint Janklovics Péter és párja is dupláztak. Mindkét családba kisfiú született másodszorra is. Szabó Győzőék gyerekéről azt is tudjuk, hogy a Gáspár Zoltán nevet kapta.

Az újdonsült szülők táborát Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi és jégkorongozó párja, Sofron István erősítették, akik lányukat Nara Sophie-nak keresztelték, azóta már egy tonnányi videó került fel róla a YouTube csatornájukra.

Lilu áprilisban vált kétgyermekes anyává: immár két fia van. 2019-nek pedig két Félix nevű celebbabája. Merthogy a műsorvezető is ezt a nevet adta újszülöttjének, akit egyébként azóta se mutatott meg a nyilvánosságnak. A legtöbb, amit eddig láthattunk a kisfiúról ez a fotó, amit Mikulás napján osztott meg róla a műsorvezető.

Májusban négy bébi is érkezett. Kis Grófoéknál két fiú után született egy kislány, Grófo-Kozák Tünde. Sarka Kata is életet adott a harmadik gyerekének, akit eléggé távol tart a médiától. Sőt, mivel a kicsi érkezését egy sejtelmes anyáknapi posztban említette meg, az is előfordulhat, hogy ő már május előtt megérkezett.

Szadai-Rácz Ildikó, vagy ahogy ismerősebb lehet, VV Gigi is anya lett. Róla tudjuk, hogy kislánya született, sőt az sem titok, hogy Pankának nevezték a babát, akit néhány hónappal a szülés után már így „sétáltatott”:

A 45 éves Valkó Eszternek és férjének, Radócz Péternek hosszú évek próbálkozása után, a sokadik lombik hozta meg a sikert. A Hollandiában élő pár hazajött szülni. Simon programozott császárral jött világra.

A nyáron öt celebgyerekkel gazdagodtunk. A standupos Ráskó Eszter lányos anya lett, ahogy az egykori x-faktoros Antal Timi is, aki férjével az Emma nevet választotta a kicsinek. A szintén tehetségkutatós Nyári Edit is megszülte első gyerekét, akinek nemét ők is csak a baba érkezésekor tudták meg. Azért készültek a Kálmán Emánuel névvel. Cookynak és fiatal feleségének, Debórának a második fia is világra jött, ő Nátán lett.

Curtisék is szülővé váltak. A rappernek februárban mondta el a párja, Kriszti, hogy terhes, azelőtt, hogy Curtis megkezdte az elvonót. Azóta úgy tűnik, teljes a családi idill. Doni már négy hónapos múlt.

Homonnay Zsoltnak mozgalmas volt a nyár vége. Augusztusban újra megnősült, szeptemberben pedig már meg is született a jelenlegi feleségével első, egyébként sorban a harmadik fia, Botond. Az Irie Maffia énekesnője, Sena Dagadu októberben szült. Nyolcéves lánya egy öcsikét kapott Élő Farkas Dela Kwame személyében.

Novemberben aztán érkezett Márk és Máté is. Előbbi Talmácsi Gábor első gyereke, utóbbi Krug Emília kisfia. Krisz Rudi pedig lányos apaként vágott neki a szülőlétnek. Kreisz Leát már a szülőszobából posztolta. Tenki Réka és Csányi Sándor közös gyermeke decemberben jött világra. A színésznő egészen konkrétan a Seveled című filmje premierjéről azonnal a kórházba indult, ahol meg is született a fia.

Tóth Gabi és Krausz Gábor zárta a 2019-es évet, az ő kislányuk, Krausz Hannaróza Mária december 3-án született.

