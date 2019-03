Megszületett Szabó Győző gyereke

A Blikk azt írja, megszületett Szabó Győző és Rezes Judit gyereke, napokkal a kiírt dátum után. A párnak ez már a második gyereke, van egy 8 éves fiuk is. A színész a Petőfi Rádiónak nyilatkozott, mint kiderült, gyakorlatilag lekéste a szülést.

Minden köszönés nélkül rongyoltam be a szülőszobára, ám abban a pillanatban tették Judit mellkasára a gyereket. Azt hiszem, így bent is voltam, meg nem is voltam bent, de azt hiszem, ha az a két piros lámpa nincs, beérek. Lehet, hogy ha nem kell várni a liftre, beérek, de ilyen a sorsszerűség. Az anyósom – akit nagyon szeretek, tisztelek és becsülök, és akinek ezúton is köszönöm a segítséget – azt mondta, nem maradtam le semmiről. »Fogadjuk el, hogy itt voltál« – ezt mondta. Az anyuka jól van, de kicsit le van strapálva. Elvitték tőle a babicseket, most viszek neki egy kis péksütit