A Dal: Kállay-Saunders a rekorder, Pápai Jocinak nem érte meg újraindulni

2012 óta fut A Dal, megnéztük az elmúlt kilenc év statisztikáit.

Az Eurovízió indulóit 2012-től az MTVA A Dal című programjának keretében választják ki. A jövő év kivétel lesz, ugyanis bár a műsor fut majd harminc elődöntőssel, a győztes nem utazik Hollandiába, ugyanis Magyarország nem jelentkezett a 2020-as versenyre. Hogy miért, annak okai nem ismertek: a Guardian arról írt, túl melegnek tartják a versenyt a hazai illetékesek, a közmédia viszont tagadja ezt, cserébe épkézláb magyarázatot sem kapunk, hogy miért maradunk ki az egyik legjobb országimázs-építő programból – legalábbis a produkciónkkal, ugyanis a homofób híresztelések elterjedtek a nemzetközi sajtóban.

Visszatérő vendég

2012-től a 2020-as versenyig változó számú énekes, illetve csapat került az elődöntőbe évente, a a kilenc év alatt összesen 269. A rekorder a 2013-as év volt, ahol harminchárman örülhettek annak, hogy egy fokkal ismertebbek lettek a közmédia nézői körében, a legkevesebb versenyző, huszonegy pedig egy évvel korábban mérette meg magát az éppen akkor induló új műsorban. A rekorder Kállay-Saunders András, aki a kilencből öt évben ott volt az elődöntőben, igaz, kétszer együttesével, a Kállay Saunders Banddel.

Szeretheti a közeget Berkes Olivér is és Köteles Leander is. Előbbi kétszer egyedül jutott be az elődöntőbe (a jövő év eleji versenyben is ott lesz majd), 2016-ban Tóth Andival zenélt, egy évre rá pedig Zävodival. Köteles először a Leander Rising nevű formációjával próbálkozott 2015-ben, aztán az a banda feloszlott, majd az új zenekarával, a Leander Kills-zel 2017-ben és az azt követő két évben is bekerült az elődöntőbe.

A dobogó harmadik fokán tizennégyes holtverseny alakult ki: ennyi olyan énekes vagy formáció volt, ami átlagosan minden harmadik A Dal elődöntőben szerepelt 2012 óta. Heincz Gábor Biga, Odett, Radics Gigi, Szabó Ádám, Vastag Tamás, Gájer Bálint, Dallos Bogi (aki idő közben nevet váltott Bogiról), Oláh Gergő, Tolvai Reni és Singh Viki mindháromszor egyedül indult, Király Viktor egyszer testvéreivel (Bennel és Lindával), Pál Dénes egyszer Agárdi Szilvivel, Szécsi Böbe kétszer Szécsi Sacival, egyszer pedig a Karmapolisszal. Az idén egyedül induló Kökény Attila nyolc évvel ezelőtt Bencsik Tamarával vágott neki A Dalnak, 2018-ban pedig egy triót alkotott Szőke Nikolettával és Szakcsi Lakatos Róberttel.

Kétszer összesen negyvenhatan küzdöttek meg az elődöntőkben, köztük Pápai Joci, (aki 2017-ben meg is nyerte a versenyt, az Eurovízión pedig nyolcadik lett, hogy aztán idén újra megnyerje a hazai műsort, de kiessen a dalfesztivál elődöntőjében), illetve Wolf Kati (akit kicsit rápihent 2011-es Eurovíziós 22. helyezésére és 2020-ban újra A Dalban méretteti meg magát).

A többiek csak egyszer kerültek be a versenybe.

Miért éri meg nagy neveknek indulni?

Mivel a verseny megnyerése nem jár automatikus Eurovízió-fellépéssel, az elődöntőt és a döntőt közvetítő Duna Televíziónak pedig nincsen szemmel látható nézettsége, felmerül a kérdés, mit is kap az, aki nemcsak versengeni és zenélni szeret, de kicsit többre vágyik.

A díjázásról a MédiaKlikk oldala ír, cikkük szerint a győztest megjelenésekkel támogatják, illetve elküldik a „legnevesebb hazai fesztiválok színpadára” is. Ezeken kívül az illetőnek kiemelt promóció jut a Petőfi Rádióban és támogatást is kap, amit „zenei produkció fejlesztésére” fordíthat.

Van egy jó hírünk annak, akit inkább a titulusok érdekelnek: a verseny végén több címet is kiosztanak, ezek

a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” (ezt a győztes kapja),

„A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója”,

„A Dal 2020 Felfedezettje” és

„A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele”.

A jövő évi A Dal február 1-től nézhető szombat esténként, egészen hat héten át, a döntő ugyanis március 7-én lesz, amikor is a közmédia szavaival élve kiderül, melyik lesz a dal, „amit az egész ország dúdol majd”.

Kiemelt képünkön Pápai Joci korábbi győztes (j), valamint Freddie (Fehérvári Gábor Alfréd) és Rókusfalvy Lili műsorvezetők A Dal 2020 dalválasztó-show sajtótájékoztatóján 2019. december 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI