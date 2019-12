Vloggerparódiát készítettek az Úristen@menny.hu alkotói

Anzselika Habpatron írt egy levelet kézzel a Google-nek, hogy megtudja, összeillik-e a kiszemeltjével.

Az ősinternet egyik legendás kisfilmje az Úristen@menny.hu, ami még ma is élénken él a köztudatban mémekben.

Most a film alkotói elindítottak egy YouTube-csatornát, amire fel is került már az első videó, vette észre az Index. Ebben Stefanovics Angéla egy viccesen naiv és egyszerű vloggert, Anzselika Habpatront alakítja, és kézzel írott levelet írt a Google-nek, hogy megtudja, összeillik-e kiszemeltjével. A videó fantasztikus vlogger paródia, ami az adatvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet az interneten szatirikus formában. Nekünk meg is van az új kedvenc influenszerünk, várjuk az első nyereményjátékot!

Kiemelt kép: YouTube