De értékeljük, hogy nem a sokadig giccses-szirupos klisédal legalább.

Már nekünk is a könyökünkön jön ki a sokadig ugyanolyan klisés karácsonyi dal, ami az All I Want For Christmas-t szeretné követni a plázák lejátszási listájában, de itt a másik véglet. Fluor és Eckü összeállt dunaszerdahelyi rapper haverjaival, hogy összehozza a legkínosabb, kamasz viccekből gründolt, nem túl finom hímsovinizmussal megszórt karácsonyi dalát pornó Télapóval és vodkával, külön kiemelnénk ezt a sort:

Lehullott a hó, de a ribancokat hajtom én.

Kiemelt kép: YouTube