Étteremkritikus leplezte le akaratlanul a félrelépő férjet, a cikkébe rakott fotóval

Az amerikai hálaadás alkalmából meglepő hálatételt tett egy nő a Washington Post gasztronómiai kritikusának: megköszönte, hogy leleplezte félrelépő férjét – írta a People magazin. A névtelen nő Tom Sietsema minden héten megjelenő egyik kérdezz-felelek cikkéhez szólt hozzá a Postban, és ott jelezte neki, milyen nagy hatása volt az életére egyik étterem kritikájának.

A nő elmondta, hogy a legutóbbi étterem kritikájában szerepelt egy fénykép, amin a férje volt látható, ahogy egy nővel vacsorázik, „aki nem én vagyok”. A „Köszönöm Tom” felütéssel kezdődő hozzászólásban a nő leírta, hogy férje azonnal bevallotta, hogy hosszú ideje megcsalja egy nővel, amint szembesítette a cikkben megjelent fotóval. Sorait ezzel zárta:

Tom Sietsema a Twitter-oldalán is megosztotta a furcsa hálálkodást, egy figyelmeztetéssel minden félrelépő házas embernek, hogy jobb, ha odafigyelnek.

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb

— Tom Sietsema (@tomsietsema) November 27, 2019