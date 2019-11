Most már tuti, hogy volt valami Emma Watson és Tom Felton között

Rupert Grint, a Harry Potter-filmek Ron Weasley-je az Entertainment Tonightnak adott interjút, mialatt új Apple TV+-on látható sorozatát (The Servant) promózta. Persze szóba került a Harry Potter, ami nyilván nem unalmas Grintnek a hatszáztizenkettedik alkalommal sem.

Mint elmondta, Emma Watson és Tom Felton között gyerekszerelem volt:

– mesélte, majd kitért Watson azon állítására, miután a brit Vogue-nak nemrég úgy nyilatkozott, »önpárkapcsolatban él« saját magával. Grint szerint ez menő:

Tetszik! Most hallom először, de remek dolognak tartom. Hogy őszinte legyek, tök ugyanebben a helyzetben vagyok, én is kifejezetten magányos-típusnak gondolom magam. Azt hiszem, manapság már nem kell csak azért párkapcsolatban élni, hogy együtt legyél valakivel. Épp ezért támogatom ezt az önpárkapcsolat dolgot. Amúgy is azt gondolom, előbb magadat kell megszeretned, mielőtt mást megszeretsz