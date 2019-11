Ez az egyetlen alkalom, mikor Erzsébet királynő nem magának sminkel

Nincs is nagy különbség, ha megnézzük azt az egy alkalmat.

A brit divattervező Angela Kelly új könyvet jelentett meg The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe címmel. Egyébként a legtöbbet ő segít a brit királyi család tagjainak divattanácsokban, de ez inkább csak Erzsébet királynőékre koncentrálódik, ugyanis Meghan hercegné és Katalin hercegné a saját ötleteik szerint öltöznek.

Kelly új könyvében felfedte, hogy egyetlen egy alkalom van, mikor a Királynő nem saját magának csinálja meg a sminkjét.

Ez pedig a karácsonyi köszöntő beszédének felvétele, ekkor ugyanis profi sminkmestert alkalmaz.

