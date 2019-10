Hogy lehet megkülönböztetni Zimány Lindát és Dukai Reginát?

Na és miért van Istenes Bence kezén Illumináti piramis? Beleástuk magunkat a gyakorikérdésekbe, hogy megtudjuk, mire keresik a választ az emberek a magyar celebeket illetően. Egészen eklektikus dolgokat találtunk: érthetetlen, vicces és szomorú dolgokat egyaránt.

Ha az internet törvénye, hogy minden létező dologból biztosan van pornó is, akkor a Gyakorikérdések törvénye, hogy minden létező celebről megkérdezte már valaki az oldalon, hogy pontosan milyen magas és hány kilós, továbbá azt, hogy pontosan hol lakik. De ugyanilyen gyakori és átlagos kérdésnek számítanak az is, hogy a válaszolók közül ki szereti és ki utálja ezeket a hírességeket, lányoknál pedig megy a „Szerintetek mennyire szép?” pontozás. Cikkünket egy teljesen véletlen Google-keresés inspirálta: csak arra voltunk kíváncsiak, mikor írtunk egy bizonyos személyről a 24.hu-n, végül a Gyakorikérdéseken kötöttünk ki, ami örvényként szippantott be, így ott is ragadtunk egy időre.

Íme a legjobbak!

Nem kenyerünk a kinkshamingelés, de ez egy egészen furcsa módon specifikus fétisnek hangzik.

Az influenszerek, meg a különböző hírességek mindig úgy reklámoznak terméket közösségi médián, hogy azzal kezdik, már nagyon sokan kérdezték tőlük, hogy milyen hurkakolbászt esznek, vagy milyen fogkrémet használnak, vagy mivel vakarják éppen a hátukat, és történetesen mindig pont azzal, aminek a reklámozásáért fizettek nekik. Ezt én mindig is megkérdőjeleztem, hogy tényleg sok embert érdekelt-e az, hogy mondjuk egy híres ember mivel mossa a ruháit mondjuk, de úgy tűnik, akad valaki, akit konkrétan az érdekel, hogy Vadon Jani mivel nyírja a füvet, szóval soha többé nem fogok már kételkedni.

Soha senki. Én soha életemben nem hallottam róla, szerintem ő nem is létezik, csak a kérdező kitalálta. Ha mégis ismered őt, kérlek írj nekünk.

Pedig mi mindig mondani szoktuk, hogy Rubint Réka az alakformálás Ranschburg Jenője.

Ez a legszomorúbb dolog, amit az oldalon találtunk magyar celebekkel kapcsolatban. Ha magányosnak érzed magad, jusson eszedbe mindig ez a kérdező.

Végre egy piaci rés a telített interneten: egy blog, amiben együtt szerepel Palvin Barbi és Harry Styles! Még soha nem láttunk ilyent.

Kasza Tibi rettegj, ha egyszer kidolgozza a srác a humorát, véged! Már ha nem az a sikered titka, hogy autóval jársz.

Itt most vagy az van, hogy Liptai Claudia titokban felméri, hogy miért akarnak vele barátkozni az emberek, vagy valakivel barátkozott Liptai Claudia, de az illető nem volt benne biztos, hogy jó ötlet-e szoros kapcsolatot kialakítania a celebbel, úgyhogy beírta ezt.

Amikor a hogyan telt a hétvégéd kérdésre az a válaszod, hogy a pincében elemezgetted Istenes Bence csuklóját pixelesre nagyított felvételeken és fotókon, hogy megtudd, gyíkember lett-e.

Vajon mi lehet most azzal a colás dobozzal? És mi lehet most Burgess Benjivel? És miért pont kólás doboz? Megannyi kérdés!

Ennek a kérdésnek tökéletes párja a lenti.

Ez az új kedvenc összeesküvéselméletünk. Mi van, ha tényleg igaz? Ha ebben hazudtak nekünk, akkor még mi másban?

Ez egyébként fontos lenne, hogy össze tudjuk hasonlítani Fluoréval a nyomozásunkban.

