Egyelőre nem tudni, mi baja Kylie Jennernek, de napok óta kórházban van

Kórházba kellett szállítani szédülés és hányinger miatt.

A TMZ számolt be arról, hogy Kylie Jennert napok óta kórházban tartják Los Angeles közelében, ugyanis influenza-szerű tünetekkel kellett bevinni, erős hányingere is volt, emellett szédült. Ő is részt vett volna az Emmy-díjátadón Kim Kardashiannal és Kendall Jenerrel, de emiatt le kellett mondania a megjelenést.

A lap kiderítette, hogy

Jenner magas szintű kezelésben részesül, azonban nem tudni, mi a pontos diagnózis

– ha van egyáltalán.

Nemrég egyébként Európában, Dél-Olaszországban vakációzott a celeb, illetve modellt állt a Playboynak is:

Kiemelt kép: Instagram.com/kyliejenner