Kijöttek Kylie Jenner Playboy fotói

A fotózásnak pasija volt a kreatív vezetője.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Kylie Jenner levetkőzött a Playboy-nak, amit egy kedvcsináló fotóval jelentett be, amint anyaszült meztelenül ölelgeti pasiját, Travis Scottot.

Amerikában megjelent már a magazin új száma, így a weboldalra is felkerült az ilyenkor szokásos címlapsztori is, benne az interjúhoz készült képekkel. A cikkből egyébként kiderül, hogy Scott volt a fotózás kreatív vezetője, Jennert pedig ez győzte meg leginkább, hogy szerepeljen a Playboy-ban, mert bízik pasijában és az ötleteiben. Az interjú nagyrésze egyébként halál unalom, tipikusan olyan beszélgetés, amiben mintha a két híresség helyett a PR-osuk kérdezne és válaszolna a nevükben. Az Instagramra három kép került ki a fotózásból, amit alant be is szúrtunk, a további képekért, meg a hozzájuk tartozó interjúért pedig ide kell kattintani.

Kiemelt kép: David Livingston/Getty Images