Tóth Gabi gyászként élte meg terhessége első időszakát

Az énekesnő már túl van a nehezén és nagyon várja gyereke érkezését, de miután kiderült, hogy anya lesz, nem érezte a felhőtlen boldogságot. Egyrészt a rosszullétek miatt, másrészt lelkileg sem volt felkészülve a változásra, hiszen 18 éves kora óta úgy tudta, hogy természetes úton nem eshet teherbe. A váratlan hírt követően ezért saját gyerekkorát is el kellett gyászolnia.

Az első három hónap elég keményre sikerült. Nemcsak azért, mert nagyon alacsony volt a vérnyomásom és végig félkómában voltam, a lelki része is megviselt. A lánykorát engedi el ilyenkor az ember, emiatt egy furcsa gyász is jellemezte az időszakot. Megmondom őszintén, elég magányosnak éreztem magam az első trimeszterben. Senki nem mer egy kicsit önző lenni, és arról is beszélni hogy félti a szabadságát. Jó lett volna arról olvasni, hogyan kell elviselni egy ekkora súlyt, hogy kell elbúcsúzni a bennünk lakó kislánytól. Azért voltam magányos, mert nem találtam válaszokat