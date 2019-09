Moby hatalmas betűkkel a nyakára varratta: vegán egy életre

Legalább spórol vele egy kérdést.

Moby-ról mostanában leginkább azért írtunk, mert kiadta második életrajzi könyvét, ami tele van egészen bizarr sztorikkal és állításokkal, amikkel gyakorlatilag publikusan folyamatosan hülyét csinált magából a zenész. Hogy két csúcspontját említsük, elmesélte, hogy annyira szomorú volt a World Trade Center elleni terrortámadás miatt, hogy hozzányomta a csupasz heréjét egy buliban Donald Trumphoz.

Továbbá azt állította, hogy randizott Natalie Portmannel, aki ezt tagadta, és úgy írta le az élményeit, hogy nyomult rá a fura, öreg zenész.

Nos, Moby, mint ahogy mostanában mindig, most se okoz csalódást, ha magát kell égetnie, de most ezúttal egy fokkal ártalmatlanabb dolog miatt értetlenkedhetünk. Az Index vette észre legújabb Instagram-posztját, amiben új tetoválását mutatja meg. Mondjuk nagyon mutatnia se kell, mert ha nem garbóban van, vagy nincs rajta sál, akkor a Holdról is látni lehet a hatalmas feliratot a nyakán, amin az áll

vegán egy életre.

Ez egyébként tök hasznos, mert így már nem kell megkérdezni tőle. A posztban egyébként megjegyzi, hogy 32 éve vegán, úgyhogy valószínűleg biztonságos tipp, hogy az is marad. Ilyen alapon egyébként a nyaka maradék részére felvarrathatná, hogy zenész.

Kiemelt kép: Hollywood To You/Star Max/GC Images