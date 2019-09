Fecsó elmondta, hogy miért szakítottak Vasvári Viviennel

Vasvári Vivien két héttel ezelőtt egy Instagram-posztban árulta el, hogy fia apjával, Szegedi Ferenccel úgy döntöttek egy évvel az esküvőjük után, hogy lezárják kapcsolatukat. Az okokról nem beszélt ellenben Fecsóval, aki most a Fókusz kamerája előtt árulta el, hogy mi volt a baj.

Vivi is egy elég erős jellem és én is. Mi voltunk az olaszos pár a Nyerő párosban is. Ez izgalmas, meg felpezsdíti a kapcsolatot, de egy életet így nem lehet leélni, hogy van ez a feszültség és elég sűrűn összeveszünk