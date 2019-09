Miley Cyrus egy nagyon unja a drogozós házibulit szakításáról szóló számának klipjében

Megérkezett a Slide Away videója.

Váratlanul jött a hír, hogy szakított Miley Cyrus és Liam Hemsworth, utóbbi már a válókeresetet is beadta, előbbinek meg van már új párja is.

Magáról a szakítás okairól nem beszélt egyikőjük sem nyilvánosan, de Cyrus Slide Away című száma elég erősen reflektált a válására. Most megérkezett hozzá a videó, amiben az énekesnő egy házibuliban van, ahol mindenki iszik, drogozik, meg szexel, de ő nagyon nem érzi jól magát, úgyhogy mikor mindenki kidőlt, belemegy csodaszép aranyszínű ruhájában a medencébe. Fogalmunk nincs, hogyan értelmezhető ez a szakítást illetően, mindenki vonja le a saját következtetéseit, de egyébként azt pletykálták már korábban, hogy Hemsworth túlzásba tolt bulizása is a válás okai közt volt.

Kiemelt kép: YouTube