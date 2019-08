Miley Cyrus kiakadt és hosszasan írt az életéről és a válásáról

Nagyjából két hete, hogy kiderült, Miley Cyrus és Liam Hemsworth rövid házassága véget ért. Ahogy az ilyenkor lenni szokott az ismert embereknél, ők is nagyon diplamatikusan annyit közöltek, hogy békében váltak el. A pletykák azonban gyorsan beindultak és arról szóltak, hogy az énekesnő megcsalta a színészt.

Miley Cyrus azonban most megelégelte a dolgot és egy halom Twitter bejegyzésben írt az életéről, a személyiségfejlődéséről és a válásáról.

– kezdett bele Cyrus.

– vallott korábbi botlásairól az énekesnő, aki a szakítás részleteiről ugyan továbbra sem mondott semmi konkrétat, de egy valamit nagyon határozottan leszögezett.

De az igazság az, hogy Liam és én jóban vagyunk. Nincs semmilyen feltáratlan titok. Az életem minden tapasztalatából tanultam. Nem vagyok tökéletes, de nem is akarok az lenni, mert az unalmas. Sok dolgot elismerek, de azt nem, hogy megcsalás miatt ért véget a házasságom. Liam és én egy évtizedig voltunk együtt. És ahogy már korábban is mondtam, szeretem Liamet és mindig is szeretni fogom. De ezen a ponton meg kellett hoznom egy döntést saját magam miatt, és magam mögött hagynom a korábbi életem. Most egészségesebb és boldogabb vagyok. Lehet rám azt mondani, hogy a seggem rázom, szívok és mocskos a szám, de azt nem, hogy hazug vagyok. Büszkén mondhatom, hogy már egy teljesen más életet élek, mint fiatalabb koromban.