Ember nem borult ki még annyira egy időpont lemondása miatt, mint Singh Viki

Igazi pokoljárás!

Az Instagram egyik legizgalmasabb funkciója az élő videós bejelentkezés, már csak azért is, mert ezt nem minden esetben tartják fent 24 órán át az emberek, simán előfordul, hogy amint lement a videó, már törlik is. Ezt tette Singh Viki is, így a videót már sajnos nem lehet megnézni, de mi voltunk olyan szerencsések, hogy élőben végignézhettük, ahogy az énekesnő elmeséli élete kálváriáját, ami egy lemondott időpont miatt esett meg vele.

Singh Viki perceken kersztül magyarázta, hogy az egész hetét felborította egy műkörmös, akihez már korábban is bejelentkezett, ám az többször is lemondta az időpontot, és megtette vele ma reggel is, amikor fél órán át kellett várnia rá a szalon előtt. Singh azért is kifogásolta a dolgot, mert reggel az RTL Klub reggeli műsorában volt vendég, emiatt vörösre volt festve a szája és gyöngyös csatt volt a hajában, vagyis ahogy mondta

ki volt kerázva,

és így kellemetlen volt számára az utcán sétálni. Az meg pláne kellemetlen volt, hogy a műkörmös fél óra késés után sem érkezett meg, sőt megírta egy SMS-ben, hogy nem is megy oda, majd azt javasolta az énekesnőnek, hogy inkább szedesse le a körmét a szembenlévő szalonban.

via GIPHY

Mindent meg akarok tanulni, hogy ne kelljen senkire se rászorulnom, mert az látom, hogy az emberekben nem lehet megbízni, nem lehet számítani senkire

– zárta le végül ezt a pokoljárást Singh, majd hozzátette, hogy ezt a szorit később letörli, csak ki akarta adni magából a dühét.

via GIPHY

Kiemelt kép: Insgtagram/Singh Viki