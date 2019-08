Elton John védelmébe vette a hercegi párt, akiket most a magánrepülőzés miatt utálnak

Ha valaki lemaradt volna róla – Harry herceget és Meghan hercegnét most azért utálják sokat, mert a herceg nemrég egy klímaváltozásról szóló konferenciára magánrepülővel érkezett, majd szintén magánrepülővel utaztak Ibizára, hogy megünnepeljék a hercegné 38. születésnapját.

A probléma a kritikusok szerint ezzel az, hogy míg a magángéppel csak 2-3 ember utazik, addig az utasszállítóval többszáz is, míg a károsanyag kibocsátása mindkét gépnek ugyanannyi.

Na és ezek után megjelent Elton John, aki gyorsan védelmébe vette a hercegi párt és elmagyarázta a helyzetetű. Az énekes azt írta Twitterén, hogy mivel a herceg anyja, Diana hercegné az egyik legkedvesebb barátja volt, így kötelességének érzi, hogy megvédje Harry herceget és családját a sajtóval szemben.

Prince Harry’s Mother, Diana Princess Of Wales was one of my dearest friends. I feel a profound sense of obligation to protect Harry and his family from the unnecessary press intrusion that contributed to Diana’s untimely death.

