Rékasi Károly: 165 kilót nyomtam fekve, aztán nem tudtam felhúzni egyedül a zoknim

A színész szerint sokat változott balesete óta.

Rékasi Károlynak 2015-ben súlyos motorbalesete volt, ami nem csak fizikailag és lelkileg járt maradandó károkkal, de anyagilag is igencsak a padlóra küldte, hála hosszú ideig eltolódó tárgyalásának.

A színész most a Story magazinban mesélt arról, miben változott, hogyan jött ki ebből a nehéz időszakból. Rengeteget változott saját bevallása szerint előnyére, bár jobb lett volna ezt azért baleset nélkül megtennie.

Azért ezt a szellemi és lelki gazdagodást el tudtam volna képzelni anélkül is, hogy az egyik lábam 4 centivel rövidebb legyen, mint a másik.

Jelenleg éppen Pikali Gerdával közös otthonukat építik-szépítik. Rékasi az év elején kérte meg Pikali kezét, aki hatással volt rá abban, hogy változzon.

Elkezdtem másként élni. Őszintébb ember vagyok, mint négy éve, ezt Gerdától tanultam.

A régi énjéről még elmondta, hogy sokkal kevésbé viselte el mások különböző véleményét, mint most, továbbá a negatív kritikák is jobban romba döntötték, miközben nem tudta kezelni a dicséretet. Ugyanakkor elég hosszú volt az út a mostani kiegyensúlyozottságig, legsötétebb időszakában még az öltözés is teljesen fel tudta kavarni.

Volt olyan, hogy dühből elbőgtem magam az öltözőben: egy jelmezt akartam felvenni, és nem tudtam elérni a lábam, hogy a zoknit felhúzzam. Piszkosul megalázó volt ez nekem, aki 165 kilót nyomtam fekve a baleset előtt. Ehhez képest a gatyámat nem tudtam egyedül felhúzni.

A színész ugyanakkor még mindig nem elégedett az állapotával, korábban heti háromszor járt edzeni, a baleset óta pedig még mindig nem szeret tükörbe nézni. Ugyanakkor ha minden kész van a házzal, akkor elkezd újra edzeni járni.

Közelében sem vagyok annak a baleset előtti testi állapotnak, amikor még embernek képzeltem magam. De nem adom fel. Már korábban kinéztem a helyet, ahol edzeni fogok, ha a ház körül minden elkészül, és nem lesz már itt egyetlen mesterember sem.

Kiemelt kép: RTL Klub