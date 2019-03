A Vaiana rákjának hangja le akarta nyűgözni a film rajongóit, de kínosan sült el

Jemaine Clement nem tartozik feltétlenül a világ legismertebb arcai közé, de aki látta már a Slágermájerekben, vagy a Hétköznapi vámpírokban, az sose feledi. Utóbbit adaptálta most a legutóbbi Thort is rendező alkotótársával, Taika Waititivel sorozattá, ezt promózta Jimmy Fallon vendégeként a Tonight Show-ban. Clement volt a hangja egyébként a Pixar filmjében, a Vaianaban Tamatoanak, a ráknak. A műsorban el is mesélt egy kínos sztorit ezzel kapcsolatban, amikor két, a Vaiana szereplőinek beöltöző rajongót látott szelfizni. Úgy döntött, meglepi őket, és beugrott a fotójukba váratlanul, ők pedig nem értették a szituációt. Gondolta lenyűgözi őket, hogy ő a hangja a ráknak, de a két rajongó nem igazán hitte el neki. Clement azzal viccelt, hogy valószínűleg azért, mert a hétköznapi életben nem hasonlít egy rákra.

Kiemelt kép: Pixar/Disney