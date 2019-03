A rendszeres testmozgás megakadályozhatja a merevedési gondokat

A csapból is az folyik, hogy mozogni jó, a testmozgás szükséges, de ritka, ha konkrét problémákra is megtaláljuk a választ a testmozgásban. A merevedési zavar ilyen, egyes kutatások szerint segíti a gyógyulást a rendszeres aerob edzés, sőt, meg is előzhető ezzel a komolyabb probléma.

A merevedés hemodinamikai történés a testben, és a biokémiai folyamatokat nézve ez a világ egyik legbonyolultabb mechanikája. A belső erek falán, az érbelhártyán termelődik a nitrogén-monoxid, ami a a sejtfalon úgy szivárog át, hogy kitágítja a simaizmokat. Ennek köszönhetően a simaizmok ellazulnak és megkezdődik a vér beáramlása. Így alakul ki a merevedés, éppen ezért bármilyen betegség vagy gyógyszer, ami érinti a vércukorszintet vagy a vérnyomást, befolyásolhatja a merevedést. Összességében nézve hormonális, vascularis, hemogén és pszichés okai is lehetnek a merevedési zavarnak, és hogy ne legyen ennyire egyszerű, mindezek keveredése is sokaknál előfordul. A férfiaknál ez a leggyakoribb szexuális probléma, amit egy 2015-ös kutatás szerint az életmód is befolyásol, éppen ezért elvileg megelőzhető lenne a rendszeres testmozgással is. A kutatásra Dr. Justin Lehmiller, amerikai szexuálpszichológus hívta fel a figyelmet blogjában.

Heti két óra testmozgás is elég

A Journal of Sexual Medicine folyóiratban megjelent kutatásban 295 amerikai férfi fizikai aktivitását mérték össze az erekciós funkciókkal. A résztvevőket négy csoportra osztották, attól függően, hogy mennyit mozogtak: akik kevesebb mint 3 órát mozogtak hetente, akik 3-9 órát mozogtak hetente, akik 9 és 18 órát és akik több mint 18 órát mozogtak. A mozgást aszerint is megvizsgálták, hogy mennyire intenzív, hiszen nem mindegy, hogy valaki minden nap sétál két órát, vagy biciklizik ugyanennyit. A pontos eredményhez meghatározott gyakorlatokat kellett a felmérésben résztvevőknek végezniük, majd egy szexuális egészséget kutató kérdőívben válaszoltak az erekciójuk állapotáról. Beszámoltak a merevedésük gyakoriságáról és minőségéről, az orgazmus elérésének képességéről és egyéb szexuális funkciójukról. A kutatók a kapott eredményeket 100-as skálán osztályozták, és így tették közzé a végeredményt, ami szerint

a legtöbb testmozgást végző férfiak csoportja számolt be a legjobb szexuális működésről.

A kutatásból nem lehet arra következtetni, hogy az edzés biztosan meggyógyítja a merevedési problémákat, függetlenül attól, hogy azt mi okozza. A merevedési zavarnak ugyanis vannak rizikófaktorai, ilyen a diabétesz, a magas vérnyomás, a gerinctrauma, a prosztatabetegségek, emellett bizonyos gyógyszerek mellékhatásaival is számolni kell (vízhajtók, gyomorfekély gyógyszerek például), illetve az életmód is befolyásolja azt, mint az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Inkább arról van szó a 2015-ös kutatás szerint, hogy az egészséges férfiak rendszeres testmozgással képesek megőrizni a szexuális funkciójukat, és sokat tehetnek azért, hogy az évek múlásával megőrizzék a merevedési képességüket –akár a 90 éves férfi is képes lehet a 100 %-os merevedésre.

A közepesen megerőltető, monoton mozgás ajánlott

Ezt alátámasztja egy 2017-es és egy 2013-as kutatás is, amik szintén a Journal of Sexual Medicine-ben jelentek meg, és mindkettő eredményei szerint a fizikai aktivitás és a testmozgás javítja az erektilis diszfunkciókat. A 2017-es kutatásban kifejezetten merevedési gondokkal küzdő férfiakat vizsgáltak, és az eredmények szerint már a testedzés kezdésétől számított nyolcadik héttől egészen két évvel később is kimutathatóan javultak a vizsgált férfiak merevedési gondjai. A felmérésből arra is lehet következtetni, hogy mi az a mozgás, ami javasolt:

enyhe és erős intenzitású aerob testedzéssel javítható a merevedési képesség.

Egyértelmű tehát, hogy a rendszeres testedzés jó hatással van a merevedésre, a miértre a válasz a mozgás során felszabaduló hormonokban és a testzsír csökkenésében keresendő. Mindezek tudatában sem ajánlott azonnal edzeni rohanni, hiszen akik azt tapasztalják magukon, hogy akadozik a merevedésük, ha a reggeli merevedés el-elmaradozik, ha a merevedés nem igazán tart addig, amíg szeretnék vagy a minőségével nem elégedettek, érdemes először andrológushoz fordulni. Orvosi kivizsgálás mindenképpen szükséges a merevedési problémák okainak felderítéséhez. Arra is érdemes ügyelni, hogy egyes orvosok azonnal felírják a merevedést segítő gyógyszereket, holott szexterápiás környezetben, rendszeres aerob testedzés mellett egy életre megoldható a probléma, gyógyszerek nélkül. Tény, hogy ez melósabb, mint bekapni a kék pirulát, de megéri.

A testedzés és a többségében egészséges életmód mellett a roboráló szerek (E-vitamin, D-vitamin) szedése is javasolt, ezt érdemes a háziorvossal megbeszélni. A nem kezelt merevedési zavar pszichésen megviseli a férfit, önértékelési problémákhoz vezethet, csökken a magabiztosság, hangulati zavarokat tapasztalhat, a család széteshet, kialakulhatnak szenvedélybetegségek, problémák lehetnek az emberi kapcsolatokban is. És hogy mikor kell odafigyelni a merevedésre? Ha a reggeli merevedés elmaradozik, csökken a minősége vagy tartósan nincs. A szervi okok feltárása mellett a lelki okokkal, a merevedési probléma lelki következményeivel is célszerű foglalkozni, együttesen hatékonyabb a gyógyulás.