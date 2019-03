A legkínosabb randi: csirkefalatkák a melltartóban

Anouska Moss egy brit anyuka, aki egyetlen Twitter-poszttal ismert lett.

A 22 éves nő március 10-én este 9 óra 10 perckor megosztotta élete legbizarrabb pillanatát egy bejegyzésben. Azt írta, hogy egyszer kicsit ittasan ment be egy szórakozóhelyre, de mivel érezte, hogy ott meg fog éhezni, előtte vásárolt egy adag nuggetset a McDonald’s-ban. Mivel a klubba nyilván nem vihette be a csirkefalatkákat,

akkor és ott jó ötletnek gondolta, hogy a melltartójában fogja becsempészni.

A terve bevált, leszámítva, hogy megfeledkezett a fehérneműben dekkoló gyorskajáról. Ami szintén nem lett volna nagy gond, csakhogy a bulizás közben összejött egy sráccal, akit haza is vitt magához.

Mivel azonnal a lényegre tértek, a srác levette a melltartóját (mármint Anouskáét, nem a sajátját), és abból sorra potyogtak ki a csirkefalatkák.

A sztorinak óriási sikere lett a Twitteren, részben azért, mert azért ekkora baromságot kevesen tudnak elkövetni, részben pedig azért, mert rengetegen írtak, hogy ez a sztori csakis óriási kamu lehet. (Azóta a nő törölte is a posztot).

A kételkedők nagy része férfi, aki nem tud ilyen helyzetet elképzelni, ennek megfelelően Anouska védelmére is leginkább a nők keltek, akik ráadásul sorra posztoltak olyan sztorikat, amelyek arról szólnak, mennyi mindent helyeztek már a melltartójukba.

Van, aki úgy is nevezi, br-ocket, a bra (melltartó) és a pocket (zseb) szavak összevonásából. A legjobb kommentet mégis egy pasi írta:

Listen, if I took a lady home and found chicken nuggets in her bra, I would propose to her on the spot

— Shiisiln (@Shiisiln) March 12, 2019