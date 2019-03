Liam Payne a végletekig bevédte a “maga révén milliomossá váló” Kylie Jennert

Nemrég hivatalossá vált, hogy a Kardashian-klán által felfuttatott Kylie Jenner lett a világ legfiatalabb dollármilliárdosa, ezt pedig önerőből sikerült elérnie — legalábbis a Forbes szerint. Ezzel kapcsolatban posztolt Twitterre Piers Morgan brit újságíró, tévés személyiség, aki szerint:

Azt nem „önerőnek” hívják, ha a testvéred kiszivárgott szexvideója tesz híressé.

Gyorsan megjelent az internetes igazságosztó Chuck Norris szerepében Liam Payne énekes, aki azonnal bevédte a reality-hőst:

Bocs, Piers, de te vagy az egyetlen olyan őrült itt, aki szarságokat beszél mindenről. Teszed ezt azért, hogy figyelmet generálj magad körül. Kylie Jennernek megvan a saját biznisze, felépítette saját magát, miért nem gratulálsz neki inkább, ahelyett, hogy belerúgsz.

Jött a válasz:

Szevasz, Liam! 1, ő nem építette fel magát, gazdag és híres lett, mert a nővérének volt egy kiszivárgott szexvideója, 2, azt úgy írják, you’re (merthogy Payne elírta, és your lett belőle — a szerk.).

Na, mit gondoltok? Persze, hogy visszaírt az egykori One Direction-tag:

Bocsi, ezt tudnád hangosabban mondani? Onnan hátulról, ahol a jelentéktelen emberek vannak, nem igazán hallani.

A Payne-féle beszólást követte egy utolsó Morgan-duma:

Haver, semmi támadás, de pont te ne vedd már elő a jelentéktelen kártyát

— zárta le a vitát Morgan, aki ezzel keményen oda is szúrt a Naomi Campbellel kavaró Payne-nek, valószínűleg azzal, hogy a One Direction is a tinilányok miatt jutott oda, ahová.

Kiemelt kép: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images