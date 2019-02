Bradley Cooper teljesen elérzékenyült, mikor arról kérdezték, apja mit szólna a Csillag születikhez

Bradley Coopert a Sunday TODAY With Willie Geist című műsorban faggatták karrierjéről és persze a Csillag születikről is, aminek kapcsán harcban lesz az Oscar-díjért is. Először az anyjáról beszélt a 44 éves színész, mondván mindig túldimenzionálja Cooper szerepeit:

— mesélte nevetve a színész.

Majd szóba jött az apja, akit 2011-ben veszített el, miután az hosszú éveken keresztül betegeskedett. A műsorvezető megkérdezte Coopertől, hogy gondolkodott-e már azon, vajon mit szólna az apja ahhoz, ahol jelenleg tart a karrierjében:

— érzékenyült el teljesen Cooper.

“My mom’s funny because she always thinks everything’s going to be a huge hit.” Bradley Cooper talks to @WillieGeist about his relationship with his mom, “A Star Is Born” success and what his late father would think of where he is now #SundayTODAY pic.twitter.com/gJuczA9sME

— TODAY (@TODAYshow) 2019. február 8.