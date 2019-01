Lady Gagának a Shallow közben bekiabálták, hogy Oscar-esélyes, erre összefoglalta filmje lényegét

Lady Gagával két érdekes dolog is történt a héten: előbb egy rajongója látta el jó tanácsokkal, majd koncert közben is a Csillag születik kapcsán méltatta közönsége. Rajongója azt kiabálta neki egy eseményre való megérkezéskor:

— persze ezt pozitív kontextusban adta az énekesnő tudtára valaki a közönségből.

Majd elment Las Vegasba fellépni a hétvégén, ahol a közönség a Shallow című slágere zongora szólójánál kiabálta neki, hogy „Oscar-esélyes, Oscar-gyanús!” Ezt hallván, Gaga egyből lenyomott egy olyan monológot, amit még sokáig fognak tőle idézgetni, és ami igencsak szépen összefoglalja a Csillag születik című film egyik fő üzenetét:

Somebody screamed “OSCAR-WORTHY! OSCAR!” at @ladygaga during Shallow tonight, and this is how she replied… #AStarisBorn #ENIGMA #Gaga pic.twitter.com/2EXUA9LZNj

— Adam Rucker (@adamrucker) 2019. január 20.