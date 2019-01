A USNK dala hallható lesz A Tanárban

Az X-Faktor legutóbbi szériájának győztesei mozgalmas időszakot élnek. A USNK-nek már a tehetségkutató alatt is nagy sikere volt, most szombaton pedig nagy nap elé néznek. Nemcsak A Dal 2019 színpadán rappelnek majd, egyik slágerük hallható lesz A Tanár című sorozatban is.

Remélem ez nektek is ugyan akkora meglepi, mint nekünk! 😁🤤🤯 #tevagya című dalunk benne lesz A Tanár filmsorozatban! Hatalmas megtiszteltetés, hogy ez a szívünkhöz közel álló dal ekkora szerepet tölthet be a sorozatban!

– írták a srácok hivatalos közösségi oldalukon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon USNK (@usnkhivatalos) által megosztott bejegyzés, Jan 30., 2019, időpont: 7:15 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@usnkhivatalos