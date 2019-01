Vavra Bence: Úgy akarok lejönni a színpadról, hogy elégedett vagyok a produkcióval

A debreceni származású Vavra Bence A Dal második válogatójában lépett fel Szótlanság című dalával, amivel aztán magas pontszámmal tovább is jutott a következő fordulóba. Az előző évben projektnévvel indult, míg idén saját nevével küldte be a jelentkezését. A váltás okát bővebben is kifejtette.

A nevem sem egészen hétköznapi, így gyakran előfordul, hogy amikor pizzát vagy taxit rendelek, akkor érdekes dolgokat, Babrát, Vabrát, Bavrát látok a papírokon. Viszont az biztos, hogy még így is egyszerűbb, mint a Ceasefire X

– mondta Vavra, aki hozzátette, még egy oka volt annak, hogy idén a saját nevével indul: magyar szövegeket is énekel, mert szerinte azokkal lehet a legjobban eljutni a magyar emberekhez — igaz, nehéz olyan magyar szöveget írni, ami nem is túl bonyolult, nem is túl egyszerű és szól is valamiről.

A Szótlanság szövegét Fodor Máté írta, maga a dal pedig egy olyan kapcsolati állapotról szól, amikor két ember elhidegül egymástól, folyamatosan megbántják egymást, mégis maradnak, mert kötődnek a másikhoz. Vavra Bence üzenete a dallal, hogy lássuk meg a jót és próbáljuk ezeket a helyzeteket pozitívra átfordítani, vagy megoldani.

Nem éri meg egy ilyen helyzetben benneragadni, mert csak magadat és a másikat teszed tönkre.

Az énekes idén már harmadjára lép A Dal színpadára, az elmúlt két alkalommal a középdöntőig sikerült eljutnia. Nagyon erős az idei mezőny is, ő viszont nem akar nagyon előre gondolkodni, elsősorban magának szeretne megfelelni.

Egyelőre magammal versenyzek, szeretnék úgy lejönni a színpadról, hogy elégedett vagyok a produkcióval és bármikor büszkén tudjam visszanézni. Abban is bízok viszont, hogy ha valaki meghallgatja ezt a dalt, akkor kivált belőle valami érzelmet

– mondta, majd hozzátette: szereti maga körül a csapatot, ami biztonságot is ad neki.

Bencének a jövőre nézve is vannak tervei, hiszen a Wellhello egykori zenészeivel alkot egy bandát — pár hete meg is jelent az első számuk Max nem címmel. Hallhatjuk viszont majd szólóban is, az új formációjával, a Talk2nighttal pedig már lehet, hogy a tavasz vége felé koncerteket is adnak.

Egyelőre a fókusz a lemezen van, ami valószínűleg áprilisig kész lesz, de hogy meg is jelenik-e akkor, azt egyelőre nem tudjuk.

Kiderült, Vavra a koncertek előtt mindig körbeszédet tart, hogy miért vannak ott és miért ne izguljon senki, egyfajta bátorító, motivációs beszédet. Sajnos a sűrűn kezdődő év miatt Bencének kevés ideje van a körülötte lévő emberekre és Debrecenbe is ritkán tud hazajárni. Édesanyja már felköltözött Pestre, a debreceni rokonait pedig amikor lehetősége van rá, meglátogatja.

Szeretett volna üzenni a 24.hu olvasóinak és külön a debreceni olvasóknak is.

Nagyon sok üzenetet kapok debreceniektől, barátoktól, ismerősöktől. Köszönöm szépen, hogy ott nőhettem fel, onnan tanultam mindent, onnan hoztam fel a nagy Pestre mindent. Csúnyán szólva Debrecen Pesthez képest vidék, de teljesen más értékrendet kaptam ott, mint amit így tapasztalok nagyon sok embernél itt Budapesten. Úgyhogy ezt köszönöm, a támogatást is és szurkoljanak nekem, ha tetszik a szám!

A cikket Ferencz Evelin írta.