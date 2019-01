Megvan A Dal első hat továbbjutója

Az Eurovízió tel-avivi döntőjéig még pontosan 114 nap van, de idejében kell elkezdeni a válogatókat, a sok száz jelentkezőből most harmincat fogunk hallgatni hetekig a köztévén, hogy kiderüljön, ki utazik Izraelbe. A menet a szokásos: tízes mezőnyökben énekelnek a versenyzők, aztán jön az elődöntő a legjobb tizennyolccal, végül február 23-án ünnepelhet valaki. Szóval összesen háromszor énekelik el ugyanazt a dalt a továbbjutók kisebb változtatásokkal. A szabályok a régiek, viszont a zsűriben Frenreisz Károly és Schell Judit helyét átvette Nagy Feró és Vincze Lilla, ők ültek be Both Miklós és Mező Misi mellé.

A Dal tényleg nem tartozik a legizgalmasabb műsorok közé, de az mindenképpen mellette szól, hogy nem húzzák hosszú órákig, mint mondjuk az X-Faktort, van egy reklám, és fél tízre már vége. Az előadásokról szól az egész, és a zsűri sem bohóckodni, műábalhézni ül a pult mögé. Az lehet, hogy Vincze Lilla gyakorlatilag csak simogatja a legszörnyűbb énekeseket, és szerinte mindenki csodálatos, de a többiek nem kímélik a dalokat. Both Miklós a tőle szokásos megbízhatósággal szedi ízekre az értelmetlen, buta szövegeket, és Nagy Feró is elmondja, ha valami gyenge volt. Mező Misiék azonban sokszor mintha nem ugyanazt a műsort néznék, mint mi otthon. Egyrészt nehezen érthető, hogy az olyan énekesek, mint Oláh Gergő, miért próbálkoznak 2015 óta, és miért nem marad meg igazán semmi a tíz énekesből. Egybeolvad minden A Dalban, ahol tényleg messze kiemelkedhet Szekér Gergő Madár, repülj! című száma vagy Oláh Gergő.

Az is sokat sejtet, hogy A Dalban a közönség a pajzsára emeli a közhelyrap csúcsát, DENIZ-t, akinél az jelenti a maximum, hogy „tudom, Rómában milyen az olasz pizza, meg hogy Vegas este mennyire gizda.” Tök jó, hogy Budapest a téma, ez nekünk is sokat jelent, és Tel-Avivban is jól jöhet egy kis hazai reklám, de azért na, ha Both Miklós szóhoz jutott volna, csak lett volna pár gondolata a rímekkel kapcsolatban.

Ahogy az eddigi években, úgy most is rengeteg műfajból érkeztek előadók, a bluegrasstól a népdalig, hogy legyen miből válogatnunk, de ahogy azt a zsűri is megjegyezte nem mindenkinél működött, hogy három perc alatt mutasson meg mindent magából egy hosszabb koncert helyett. A legfiatalabb énekes Hamar Barni volt, aki azt az egymillió dolláros kérdést tette fel a Wastedben, hogy miért szeretik a lányok a részeg pasikat. Egy közepesen gyenge két óra után továbbjutott

Oláh Gergő, Szekér Gergő, Antal Tímea feat. Demko Gergő, a Konyha és a Nomad, közönség pedig DENIZ-t vitte az elődöntőig hatodikként.

Ami még történt:

Freddie és Dallos Bogi tisztességesen levezényelték a műsort, de a vérnyomásunk nem ment fel tőlük

és tisztességesen levezényelték a műsort, de a vérnyomásunk nem ment fel tőlük a Konyha kapta meg Both Miklóstól a legjobb szövegért járó dicséretet

Nagy Feró elnevezte Váray László hangszerét gitárlelének az ukulele után szabadon

Hamar Barni a kezével kevert a képernyőn, abszolút ötletes volt a látvány

Berkes Olivér kissé orvosnak hatott a fehér szövet kabátjában, és Nagy Feró felhívta a figyelmét, hogy ne írjon magának olyat, amit nem tud kiénekelni

Egy hét múlva ismét tíz zenekarra és énekessel érkezik A Dal.

