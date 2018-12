X-Faktor: A USNK nyerte az idei szériát

A döntő elején először megnézhettünk rövid összefoglalókat a három döntős, a USNK, a Stolen Beat, és Tamáska Gabriella útjáról a döntőig, gyors visszatekintésekkel az összes korábbi produkcióikról, azán utána elő kellett adniuk azt a dalt, amivel tovább jutottak az első válogatón. Tamáska Gabi hangjához egyáltalán nem ment a dal másodjára sem,amit énekelt, nála jöttek ki a leginkább a hibák. Ezután jöttek a saját produkciók, a USNK természetesen megint új saját dallal jelentkezett, de most a döntő miatt kifejezetten izgultak, picit kevésbé voltak annyira lazák az erdélyi srácok, mint eddig.

Tamáska Gabi bemutatta legelső saját számát, ami kifejezetten jó lett, még ha most is kijött a lány lámpaláza, az egyre terhesebb Kiss Ramóna meg is ígértette vele, hogy a műsor utáni bulin az asztalon fog felszabadultan táncolni.

Az értékelés viszont nagyon kínosra sikeredett,

fel ugyanis Tamáska külsejéről szólt, hogy mennyire szexi, Gáspár Laci pedig ehhez hozzátette, hogy fogyott a műsor alatt a lány 5 kilót.

A Stolen Beat is saját dallal jelentkezett, majd őket követően a tavalyi győztes, Ricco és Claudia adta elő legújabb dalát.

Ezútán elérkezett az első szavazás lezárása, aminek a végén kiderült az idei bronzérmes. A nézők szavazatai alapján

Tamáska Gabi lett a harmadik,

a USNK és a Stolen Beat küzdött tovább a győzelemért.

A következő körben mindketten jelentkeztek önálló produkcióval, a USNK újabb saját dalt adott elő, a Stolen Beat egy Gyöngyhajú lány feldolgozást az Omegától. Ezútán pedig jött az utolsó kör, amiben egy-egy mentorral énekeltek duettet. A Stolen Beat Puskás Peti The Biebers-ével adott elő egy új, közös dalt,aminek ByeAlex volt a szövegírója. ByeAlex másik csapata, a USNK Radics Gigivel adta elő a See You Againt

Wiz Khalifától és Charlie Puth-tól. A szavazás lezására előtt pedig Dér Heni, Opitz Barbi, Missh, és Herceg közös produkciójával adtak időt a szavazásra. Ezután már csak a győztes bejelentése maradt hátra, az idei szériát pedig

a USNK nyerte.

A széria különdíját is a USNK nyerte, így ők léphetnek fel a jövő évi Sziget fesztiválon is a versenyzők közül.

Kiemelt kép: Instagram