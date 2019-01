Dér Heni új klipjében a feneke is fontos szerepet kap

Pár napja írtunk arról, Dér Heni mennyire szókimondónak tartja legújabb zenéjét, ehhez most megérkezett bizonyítékként a videoklip is, amiben rendesen tekergeti csípőjét az énekesnő, a fenekét is többször láthatják férfi rajongói.Hogy mennyire lett nagyszájú a dal, döntsék el Önök, ilyen sorokkal nyomul az énekesnő:

Még neki cabrio, azt hiszi ő a Titanicból a Di Caprio,

Szerelmes hős, mától magadra főzz,

Egy nagy gyerek maradsz hiába hittem hogy felnősz!

Esetleg:

Gyereket akartál de neked kéne Pampers,

Veled még piázni se lehet, egyből eldőlsz.

Kiemelt kép: YouTube