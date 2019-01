Lilu úgy érzi, hogy egy daru kell ahhoz, hogy megmozdítsa a testét

Lilu: Mióta terhes vagyok, a hamburger is finomabb

Iszak Eszter azt mondja, műsorban még nem volt ennyire őszinte, mint most Lilunál

A műsorvezető három hónapja jelentette be, hogy babát vár, karácsony előtt pedig az is kiderült, hogy másodszorra is fia fog születni.

Lilu elárulta babája nemét Közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Lilu most arról posztolt, hogy nehezére esik megmozdítania magát, de nem amiatt, amire elsőre gondolnánk. A mozgásban nem várandóssága akadályozza, hanem az elfogyasztott étel mennyisége.

A mai forgatási szünetben megettem a világ legnagyobb császármorzsa adagját…és szinte lehetetlennek tűnik, hogy felálljak és visszavegyem a magassarkút…még a felülés is csak egy távlati terv…😂😂😂😂…kéne egy daru

– írta Lilu.

