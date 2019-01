Isla Fisher szerint mellei díjakat fognak nyerni

Isla Fisher színésznő és férje, Sacha Baron Cohen is részt vettek a BAFTA Tea Parti elnevezésű esetén, Emma Stone-hoz hasonlóan:

Ők nem kakadu kosztümben jelentek meg: a Borat színésze egy sima öltönyben, felesége viszont egy nagyon mélyen dekoltált estélyiben. Fisher az Instagramon vicceskedett kicsit a dolog kapcsán, persze kiemelte férjét is, akit a Who Is America? című sorozata miatt Golden Globe-díjra is jelöltek.

Erről már mi is írtunk korábban:

Nagyon büszke vagyok a Golden Globe-ra jelölt férjecskémre! Persze az én melleim is megkapják majd a legjobb tévéfilmes alakításának díját!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Isla Fisher (@islafisher) által megosztott bejegyzés, Jan 5., 2019, időpont: 6:01 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Isla Fisher (@islafisher) által megosztott bejegyzés, Jan 5., 2019, időpont: 1:53 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Steve Granitz/WireImage