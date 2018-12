VV Ginu pasiját nem zavarja, hogy megcsalták, mert ő is félrekavart közben

A Való Világ 9 legutóbbi párbajának vesztese VV Ginu lett, akit VV Csoki ejtett ki. Ráadásul úgy, hogy a játék elején még egészen közeli kapcsolatban álltak, hiszen ők voltak a duplaszex egyik párosa.

Mindezt úgy, hogy Ginut a pasija várta kint. Most azonban kiderült, hogy párja nem bánja a dolgot, főleg, mert az elmúlt hetekben ő is félrelépett. De annyira különleges a kapcsolatuk, hogy ezt is elnézik a másiknak. Hát mi ez, ha nem szerelem…

A beköltözése előtt két héttel találkoztunk, tehát nem volt egy hosszú dolog. Nekem akkor még volt párom, szóval bonyolult volt a kezdet, de mégis olyan különleges volt

– vázolta fel kapcsolatuk indulását Balázs.

Összekeveredtem valakivel a múltból és ez összezavart. Visszatért az életembe egy olyan lány, aki el tudott gyengíteni, szóval ez kint is megtörtént sajnos. De mire Ginu kijött, addigra már lezártam.

