Megszületett Tápai Szabináék kislánya

Kucsera Gábor és Tápai Szabina a közösségi oldalaikon adtak hírt arról, hogy megszületett második gyermekük, akit már haza is vittek a kórházból.

Hello mindenki! Megérkezett Kucsera Milla a mi kis családunkba! Én is és a kis Hercegnő is jól vagyunk! Már a csodás kis otthonunkban! 😍Egyszerűen boldog vagyok, hogy 2 gyermekes anyuka lehetek! Minden álmom valóra vált, amit valaha is kívántam! Egy csodás férj @kucseragaboregy tündéri kisfiú és egy kicsi csajszi! Beni már most csodás tesó! Gabi pedig mindent megtesz értem, értünk! Hálás vagyok, hogy ilyen családom van!