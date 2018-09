Először Magyarországon az Il Volo! (X)

Budapestre érkezik az Il Volo! A klasszikus és pop-zene határait feszegető, világszerte népszerű három fiatal olasz énekes alkotta trió koncertjét végre a hazai közönség is élőben élvezheti: az együttes 2018. december 10-én a Papp László Sportarénában lép fel.

2018-as európai turnéjának keretében Budapesten koncertezik az Il Volo. A Gianluca Ginoble (bariton), Piero Barone és Ignazio Boschetto (tenorok) alkotta együttes 2009-es megalapításakor az énekesek nem titkolt célja volt egy, a legendás Három Tenorhoz hasonló trió létrehozása. Mára az Il Volo – némileg újra gondolva az alapításkor megfogalmazott célt – sikerrel ötvözi a népszerű operák világát a könnyűzene elemeivel. Olyannyira, hogy az együttest a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő crossover műfaj egyik legkiemelkedőbb képviselőjeként tartják számon. Nem véletlenül, hiszen az ifjú énekesek bátran, ugyanakkor stílusosan, finom ízléssel alkotják meg a klasszikusokban gyökerező, ugyanakkor nagyon is mai zenei világukat.

Az Il Volo tagjai fiatal koruk ellenére már most roppant sikeres karrierrel büszkélkedhetnek. Youtube videóik több százmilliós megtekintést értek el, népszerűségük popsztárokét közelíti. Eddig négy stúdióalbumot jelentettek meg, 2014-ben elnyerték a Latin Billboard Zenei Díjátadón “Az év legjobb csapata” díjat a latin pop albumok kategóriában, emellett megkapták az ‘El Pulso Social’ díjat is. 2015-ben részt vettek a Sanremói Dalfesztiválon, amelyet nagy fölénnyel megnyertek.

Pályafutásuk során együtt énekeltek többek között Barbara Streisanddal, Eros Ramazottival, Anastaciaval valamint Plácidó Domingóval is. Utóbbival 2016-ban közös lemezt is megjelentettek Notte Magica – A Tribute to the Three Tenors címmel, melyen a három tenor, Domingo, Pavarotti és Carreras munkássága előtt tisztelegnek az új generáció legsikeresebb énekeseiként.

Az Il Volo tagjai 2018-ban turnéra indulnak, melynek egyik kiemelt állomása Budapest lesz, ahol pályafutásuk legsikeresebb darabjait adják elő. A koncerten közreműködik az Óbudai Danubia Zenekar, vezényel: Marcello Rota, akinek neve nem ismeretlen a komolyzene hazai rajongói számára, hiszen a karmester Maestro Andrea Bocelli állandó karmestere.

