Meghan Markle első saját szervezésű eseményét tartotta a palotában

Mióta hercegné, Meghan Markle most szervezi élete első saját akcióját, egy jótékonysági szakácskönyvet adnak ki. A könyv bemutatóját a palotába szervezte, egyben ez az első esemény a palotában, aminek ő volt a házigazdája.

Már a szakácskönyvben is vannak fotók arról, ahogy együtt főzött a Grenfell Towerben történt tűzvész áldozataival, de most a bemutatón élesben mutattaák meg, milyen jól tudnak együttműködni: az ebédre szánt ételeket együtt készítették el a palotában, Meghan Markle is segített a Hubb Community Kitchennek megfőzni a menüsort.

Egy beszédet is mondott, amiben elmondta, mennyire hálás ennek a kis közösségnek, akiknek befogadták őt, és érezhette, milyen szerető környezet veszi körül.

Azt éreztem, nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen sokszínű városban élhetek. Egy kis szobában 12 ország kultúrája képviseltette magát.

Kiemelt kép: Getty Images / Ben Stansall – WPA Pool