Luxus Vivien megkönnyezte, hogy egy tanyán kell hagynia házimalacát, majd megevett egy csomó szalonnát

A Viasat3 egyik legsikeresebb műsorának szereplői folyamatosan meg tudják lepni nézőiket. A Feleségek luxuskivitelben legutóbbi adásban – amiért amúgy a sorozat egyik szereplője, Polgár Tünde elnézést is kért – egy nagyon elegáns vacsorán bélgázokról beszélgettek, de ennél is szürreálisabb volt, amikor Vasvári Vivien elfogyasztott egy féldisznót, miután megsiratta, hogy egy tanyán kellett hagynia házi malacát, Luxus Röfit.

Nyilván házi kedvenceinkhez szorosabb viszonyt fűzünk, mint más állatokhoz, így az ember talán azt gondolná, hogy egy fájdalmas búcsúzkodást követően nem ülünk tort kedvencünk távoli rokonai felett, ez azonban egyáltalán nem zavarta Vivient: miután elsírta magát a kismalacától való búcsúzkodás miatt (akinek még ruhát is vitt a farmra), két másik luxusfeleség, Csősz Boglárka és Smaltig Dalma kíséretében beült egy tanyasi étterembe és megevett mindent, amivel megkínálták őket: kolbászt, szalonnát, csülköt.

Nagyon nehéz volt otthagyni a malacot és tervezem, hogy többször le fogok majd menni meglátogatni, hogy tényleg jól van-e kezelve és jó helyen van

– mesélte a megható búcsúzkodást követően Vivien.

A jelenetet az epizód 27. percétől tekinthetik meg.

