LeBron James és Kevin Durant kijött egy rapszámmal, ami egész jó

Még a 2011-es NBA-lockout alatt, amikor pénzügyi vita miatt szünetelt a bajnokság, napjaink legjobb kosárlabdázói közül Kevin Durant és LeBron James készített egy közös rapszámot. Ezt éveken keresztül nem hozták nyilvánosságra, most, 2018 szeptemberében megtették.

Jó döntés volt.

Duranté az első verze és igazából már emiatt a rész miatt megérte elkészíteni a tucatslágeres refrénnel ellátott számot. Nem csak a stílusa jó a Golden State játékosának, hanem kellően csipkelődő is a szövege, ez a sora pedig különösen érdekes:

I’m feelin’ like the world is Skip Bayless, and I’m LeBron James.