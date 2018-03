A Ronaldo-szobor készítője kapott egy második esélyt. És élt vele!

Emanuel Santos nevét akkor ismerhettük meg, amikor egy évvel ezelőtt Cristiano Ronaldo nevét vette fel a madeirai reptér, a Real sztárjáról pedig egy nem túl jól sikerült szobrot lepleztek le ugyanott, amit ő készített.

Santos a nevetség tárgya lett a különböző internetes csatornákon a szobor miatt, és most elmondta,

nagyon nehéz volt számára ez az időszak, teljesen elzárkózott, és még ahhoz sem volt kedve, hogy másokkal beszélgessen.

Santos most kapott egy második esélyt, a Bleacher Report nevű oldal ugyanis felkérte, hogy csináljon egy új Ronaldo-szobrot. Az eredmény? Sokkal jobb lett, mint az előző. Igaz, a rosszmájúak erre mondhatják, nem volt nehéz annál jobbat alkotni.

