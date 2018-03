Felköszöntötték 75. születésnapján Dunai Antalt

Az újpesti városházán ünnepélyes keretek között köszöntötték a szerdán 75 éves Dunai Antal olimpiai bajnok, ezüstcipős labdarúgót, edzőt.

Az eseményen Wintermantel Zsolt kerületi polgármester úgy fogalmazott, számára az a legnagyobb megtiszteltetés, hogy városvezetőként a régi nagy labdarúgók, így Dunai Antal is beengedik maguk közé.

Egy, a mai napig aktív életet élő egykori sportolóról van szó, akivel több pályát is átadhattunk az elmúlt években. Remélem, sok születésnapon ünneplünk még együtt

– fogalmazott a polgármester.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke – akinek üdvözlő levelét Zsigmond Barna Pál alpolgármester olvasta fel – megköszönte Dunai Antalnak, hogy “előbb belső csatárként járult hozzá a magyar válogatott olimpiai aranyérméhez, majd edzőként, szakmai vezetőként és a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként tanácsaival segítette a hazai csapatok felkészülését”.

A videós bejátszásokkal, zenei betétekkel és novella-felolvasásokkal színesített ünnepségen Őze István, az Újpesti Torna Egylet klubigazgatója arany pecsétgyűrűt adott át Dunai Antalnak (kiemelt képünkön), mellette Csampa Zsolt, a belügyminisztérium helyettes államtitkára is köszöntötte az egykori labdarúgót.

Az ünnepelt néhány anekdota elmesélése mellett úgy fogalmazott, köszöni a sorsnak, hogy futballozhatott, és nagy öröm volt abban az újpesti csapatban, azokkal a csapattársakkal együtt játszani, akikkel megadatott számára.

DUNAI ANTAL

Dunai Antal 1964 és 1975 között hét bajnoki és három kupagyőzelemhez segítette az Újpestet, amelynek színeiben 326 mérkőzésen 201 gólt lőtt. Háromszor volt magyar gólkirály, a Vásárvárosok Kupájában 1969-ben fináléig menetelt a lila-fehérekkel, a Bajnokcsapatok Európa Kupájában (BEK) negyed- és elődöntőt is játszhatott. Az európai gólkirályságért folytatott versenyben 1967-ben 36 találattal ezüst-, 1968-ban 31 góllal bronzcipőt érdemelt ki. 1975-ben az Újpest örökös bajnoka lett. A magyar olimpiai válogatottal 1968-ban aranyérmet, 1972-ben ezüstérmet nyert. Az A-válogatottban 1969 és 1973 között 31 találkozón kilenc gól szerzett. Edzőként Spanyolországban több klubnál is megfordult, Magyarországon az Újpest mellett Veszprémben és Debrecenben is dolgozott. Az olimpiai válogatott szakmai vezetőjének 1993-ban nevezték ki, irányításával 24 év után, 1996-ban újra eljutott az ötkarikás játékokra, ahol olyan csapatokkal találkozott, mint a világbajnokokkal felálló brazil és a későbbi győztes nigériai tizenegy. Olimpián azóta sem szerepelt magyar labdarúgó-válogatott.