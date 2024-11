Ijesztő bukás miatt csúszott az időmérő, amelyen Russell volt a leggyorsabb

Russell mellől Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkockát meglepetésre Pierre Gasly, az Alpine francia pilótája kaparintotta meg.

A sorozatban negyedik világbajnoki diadalára hajtó, címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője csak az ötödik helyről indulhat, míg egyetlen összetettbeli riválisa, a brit Lando Norris (McLaren) közvetlenül mellőle rajtol majd.

Az időmérő második szakasza piros zászlóval ért véget, mert az argentin Franco Colapinto (Williams) csúnya balesetet szenvedett, autója a falnak csapódott és nagy mennyiségű törmelék került az aszfaltra. Szerencsére az ijesztő látvány ellenére a sportolónak nem esett baja:

rutinvizsgálatra a pálya kórházába vitték, de a saját lábán szállt ki a versenyautóból.

A folytatást viszont kicsit halasztani kellett.

Franco Colapinto hits the wall hard and is out in Q2 😬 pic.twitter.com/JkuxcVv7g3

