Megtiltják a Forma-1-es pilótáknak, hogy politikáról és vallásról nyilatkozzanak

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) megváltoztatott sportkódexe szerint 2023-tól nem adhatnak nyilatkozatot a pilóták politikai, vallási, vagy személyes ügyeikről.

Korábban több komoly kiállása is volt a népszerű versenyzőknek, Lewis Hamilton a 2020-as Toszkán Nagydíjon „Tartóztassák le a rendőröket, akik megölték Breonna Taylort” feliratú pólót viselt, Sebastian Vettel pedig a 2021-es Magyar Nagydíj előtt szivárványszínű, “Same Love” feliratú pólóban jelent meg a rajtrács-ceremónián. Lehetne még sorolni az elmúlt évek eseteit, az FIA azonban úgy döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) módszerét választja és egyszerűen megtiltja ezeket a jövőben.

Like King Sebastian Vettel implied, same love for everyone. Religions are not commands, they are guidelines. You take the good ones and leave the bad ones. Please block me if you can’t accept that. pic.twitter.com/LgAqzULOpR

— vinnie⁷ (@jiwxcxni) July 18, 2022