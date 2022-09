Ferrari-pole Monzában, Leclerc indul az élről az Olasz Nagydíjon

Különleges, sárga szerelésben indult ezen a hétvégén a Ferrari a Forma-1 Olasz Nagydíján (az alapítás 75. évfordulója miatt), ami úgy tűnik, hogy bejött, Charles Leclerc ugyanis megszerezte a pole-t. A számos büntetés miatt George Russel indul még az első sorból.

So, penalties heading into qualifying:

Verstappen (5 places)

Ocon (5 places)

Perez (10 places)

Bottas (15 places)

Magnussen (15 places)

Schumacher (15 places)

Sainz (Back of grid)

Hamilton (Back of grid)

Tsunoda (Back of grid)#F1 #ItalianGP

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) September 10, 2022